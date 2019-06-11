كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة طفل هندي محاصر في بئر بعد محاولة إنقاذ استمرت 110 ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "سي بي إس" أن صبي يبلغ من العمر عامين سقط في عمق بئر غير مستخدمة في قرية هندية توفى بعد أن عمل رجال الإنقاذ على مدار 110 ساعات للوصول إليه، وفق ما أعلنه مسؤول في المستشفى اليوم الثلاثاء.

وقال المسؤول إن الصبي نُقل من البئر يوم الثلاثاء لكن الأطباء في مستشفى في شانديجار عاصمة ولاية البنجاب عثروا عليه ميتًا لدى وصوله.

وأوضحت وكالة "برس ترست الهندية" للأنباء إن الصبي سقط في البئر خارج منزله في منطقة سانجرور يوم الخميس الماضي وكان عالقًا على عمق 125 قدمًا (38 مترًا)، وحفرت السلطات بئر مواز في محاولة لإنقاذ الصبي.

غالبًا ما تُترك الآبار المحفورة للمياه مكشوفة في الهند.