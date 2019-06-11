كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في لحظات.. حريق يلتهم 20 وحدة سكنية بلندن.. وفرار جماعي للمواطنين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت كاميرا أحد المواطنين في لندن، لحظات مآسوية، وقاسية، لفِرار السكان من حريق هائل شبّ في مبنى من ستة طوابق بضاحية باركينج - شرقي العاصمة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أسفر الحادث عن احتراق 20 شقة سكنية بالكامل، حيث أصبح سكانها بلا مأوى خلال ساعة واحدة فقط.

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ونقلت وكالة "رويترز"، عن متحدث باسم خدمة الإسعاف في لندن، يوم الأحد، أنه لم ترد تقارير عن وقوع مصابين من جرّاء الحريق.

وذكرت إدارة الإطفاء في لندن، أن نحو 100 رجل إطفاء تعاملوا مع الحريق الذي شبّ في ستة طوابق بإحدى البنايات السكنية.

وقبل نحو عامين، شبّ حريقٌ في برج جرينفل الشاهق المخصّص للسكن الاجتماعي بغرب العاصمة في منتصف الليل؛ ما أسفر عن مقتل 71 شخصاً في أدمى حريقٍ منزلي منذ الحرب العالمية الثانية.