كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 11 قتيلا من قوات الأسد بهجوم لداعش بين دير الزور وحمص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجوم الجديد الذي نفذه تنظيم داعش واستهدف مواقع قوات النظام والميليشيات الموالية لها في البادية السورية، خلّف 11 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، فيما قتل 7 عناصر من التنظيم.

وفي التفاصيل، دارت اشتباكات بين الطرفين في بادية القورية، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، كما شهدت بادية حمص الشرقية والجنوبية الشرقية معارك خلال الـ 48 ساعة الفائتة في هجمات عمد عناصر التنظيم إلى تنفيذها.

ونوّه المرصد السوري منذ أيام بأن 8 عناصر من ميليشيات الدفاع الوطني الموالية لقوات النظام قد فقد الاتصال معهم أثناء توجههم إلى منطقة الفيضة جنوب مدينة دير الزور للمشاركة بصد هجوم التنظيم على مواقع النظام في المنطقة.

Advertisements

ويرجح المرصد أنهم تعرضوا لكمين من قبل تنظيم داعش.

وأضاف المرصد أن مجموعة من قوات النظام قتلوا على يد تنظيم داعش في البادية السورية، وهم ضابط برتبة عقيد من قوات النظام ومعه 11 عنصرا قتلوا أثناء توجههم إلى مؤازرة مجموعة أخرى في بادية الرصافة، حين تمكن التنظيم من نصب كمين لهم وقتلهم.