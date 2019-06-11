كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشروق" الجزائرية: الإعدام لـ 3 ضباط كبار بالمخابرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة عسكرية جزائرية بالإعدام بحق ضباط كبار عملوا في جهاز المخابرات الجزائري.

وأكدت صحيفة الشروق الجزائرية، الحكم بالإعدام على 3 ضباط كبار من المخابرات الجزائرية الخارجية السابقة.

وجاء حكم المحكمة على مستشار رئيس المخابرات الخارجية السابق بسبب تسريب أسرار الدولة.

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أما الحكم على رئيس مصلحة المعلومات والتنصت، فجاء بتهمة تسريب معلومات والتخابر مع جهات أجنبية.

وكان الشخص الثالث وهو يحمل رتبة عميد، ويعمل نائب رئيس المخابرات الخارجية، فتهمته التآمر ضد الدولة والتخابر وتسريب الأسرار.