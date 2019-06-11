كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول سابق في البنتاجون: داعش تشكل خلافة جديدة تمتد إلى الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤول سابق في البنتاجون، مايكل مالوف، على قناة "روسيا اليوم"، اليوم الثلاثاء، أن الجماعة الإرهابية "داعش" تولد من جديد، مؤكدا أنها تشكل خلافة جديدة تمتد إلى الهند.

وأوضح مالوف أن المجموعة الإرهابية المتطرفة كانت تستفيد من المناطق النائية من البلدان الواقعة شرق أراضيها السابقة - حتى تصل إلى جيوب الهند.

وحذر المسؤول الأمريكي قائلًا: "على الرغم من زوال الخلافة المادية في سوريا والعراق، إلا أنها تتطور في الواقع إلى خلافة جديدة، تشمل إيران وأفغانستان وباكستان وحتى أجزاء من الهند".

تأتي تلك الأخبار في أعقاب الظهور العلني الثاني لزعيم المنظمة أبو بكر البغدادي في 29 أبريل الماضي - بعد خمس سنوات كاملة من آخر ظهور لوجهه إلى الكاميرا عندما تم إعلان الخلافة في عام 2014.