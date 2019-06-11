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اختارت والدة لاعب المنتخب الوطني، فيصل فجر، التعبير عن تشجيعها للمنتخب الوطني في منافسات كأس إفريقيا المقبلة، بطريقة مميزة، إذ أطلت في صورة بـ”قندورة” عليها الراية المغربية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة والدة فجر، التي تحمل فيها كرة قدم مكتوب عليها “المغرب”، في إشارة إلى دعمها منتخب بلادها، الذي يلعب ضمنه ابنها فيصل.
وسبق أن عبرت والدة فجر عن دعمها للمنتخب المغربي، وابنها أثناء مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم في روسيا، وأصبحت مألوفة لدى الجمهور المغربي كون فجر ينشر صورا رفقتها.
وتنافس كتيبة “رونارد” على لقب كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019 في مصر، ضمن مجموعة الدور الأول، التي تضم منتخب كوت ديفوار، وجنوب إفريقيا وناميبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ”قندورة” عليها العلم المغربي.. والدة فجر تشجع المنتخب المغربي في كأس إفريقيا – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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