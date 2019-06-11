عاجل.. رونار يعلن عن اللائحة النهائية لـ”أسود الأطلس” التي ستخوض “كان” 2019

كشف الناخب الوطني هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغرب لكرة القدم، عن التشكيل النهائي لـ”أسود الأطلس” الذين سيخوضون نهائيات كأس إفريقيا للأمم القامة في مصر، والتي ضمت 23 لاعبا.

وقد ضمت اللائحة لاعبا واحدا من البطولة الاحترافية، هو رضا التكناوتي، حارس مرمى فريق الوداد البيضاوي، بينما تم إسقاط إسم اللاعب أمين حارث، لاعب فريق “شالكه 04” الألماني، بالإضافة إلى كل من عبد الكريم باعدي، لاعب حسنية أكادير، أيوب الكعبي، المحترف في الدوري الصيني، بالإضافة إلى أنس الزنيتي، حارس مرمى فريق الرجاء البيضاوي، والذين شاركوا في التربص الإعدادي الأخير بسلا.

وقد ضمن اللائحة النهائية الأسماء التالية: