كشف الناخب الوطني هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغرب لكرة القدم، عن التشكيل النهائي لـ”أسود الأطلس” الذين سيخوضون نهائيات كأس إفريقيا للأمم القامة في مصر، والتي ضمت 23 لاعبا.
وقد ضمت اللائحة لاعبا واحدا من البطولة الاحترافية، هو رضا التكناوتي، حارس مرمى فريق الوداد البيضاوي، بينما تم إسقاط إسم اللاعب أمين حارث، لاعب فريق “شالكه 04” الألماني، بالإضافة إلى كل من عبد الكريم باعدي، لاعب حسنية أكادير، أيوب الكعبي، المحترف في الدوري الصيني، بالإضافة إلى أنس الزنيتي، حارس مرمى فريق الرجاء البيضاوي، والذين شاركوا في التربص الإعدادي الأخير بسلا.
وقد ضمن اللائحة النهائية الأسماء التالية:
|
النادي
|
النسب
|
الإسم
|
ملقا الإسباني
|
الكجوي (المحمدي)
|
منير
|
خيرونا الإسباني
|
بونو
|
ياسين
|
الوداد الرياضي المغربي
|
التكناوتي
|
أحمد رضى
|
الاتحاد السعودي
|
داكوستا
|
مروان
|
وولفر هامبتون الإنجليزي
|
سايس
|
غانم
|
ستاد ريمس الفرنسي
|
يونس
|
عبد الحميد
|
الدحيل القطري
|
المتقي (بنعطية)
|
مهدي
|
بوروسيا دورتموند الألماني
|
حكيمي
|
أشرف
|
الاتحاد السعودي
|
الأحمدي العروسي
|
كريم
|
سانت إيتيان الفرنسي
|
أيت بناصر
|
يوسف
|
ساسولو الإيطالي
|
بوربيعة
|
المهدي
|
الشباب السعودي
|
بوصوفة
|
مبارك
|
غلطة سراي التركي
|
بلهندة
|
يونس
|
كان الفرنسي
|
فجر
|
فيصل
|
النصر السعودي
|
أمرابط
|
نورالدين
|
أجاكس أمستردام الهولندي
|
زياش
|
حكيم
|
أجاكس أمستردام الهولندي
|
مزراوي
|
نصير
|
ليغانيس الإسباني
|
النصيري
|
يوسف
|
سيلتا فيغو الإسباني
|
بوفال
|
سفيان
|
فنربخشة التركي
|
درار
|
نبيل
|
النصر السعودي
|
حمدالله
|
عبد الرازق
|
الزمالك المصري
|
بوطيب
|
خالد
|
إي زد آلكمار الهولندي
|
إدريسي
|
أسامة
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. رونار يعلن عن اللائحة النهائية لـ”أسود الأطلس” التي ستخوض “كان” 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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