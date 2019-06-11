روما يعين فونيسكا مدرب شاختار السابق بعقد لمدة عامين

أعلن روما المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تعاقده مع باولو فونيسكا مدرب شاختار دونيتسك السابق بعقد لمدة عامين يوم الثلاثاء.
وسيتولى البرتغالي فونيسكا، الذي قاد شاختار الأوكراني للفوز بالثنائية المحلية الدوري والكأس ثلاث سنوات متتالية بين 2016 و2019، المسؤولية خلفا للمدرب كلاوديو رانييري الذي تولى المسؤولية في مارس آذار بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.
وقال فونيسكا في بيان ”أنا سعيد جدا بتعييني كمدرب لروما. أريد أن أشكر إدارة النادي على منحي هذه الفرصة. أنا متحمس وأشعر بدوافع المهمة التي تنتظرني“.
وأصبح فونيسكا (46 عاما) أول مدرب بدوام كامل بعد أوسيبيو دي فرانشيسكو الذي أقيل في مارس آذار. وقال روما إنه يملك بندا يسمح بتمديد العقد مع المدرب الجديد حتى 2022.
وقال جيم بالوتا رئيس روما ”باولو مدرب شاب وطموح ويحمل خبرة دولية ويملك عقلية الفوز ويشتهر بكرة القدم الهجومية والجريئة وهذا ما سيثير إعجاب مشجعينا“.
وأضاف ”من بداية الحوار بيننا جعل الأمور واضحة جدا برغبته في القدوم إلى روما وكان يتوق للتحدي الخاص بالعمل مع لاعبينا وتكوين فريق يجعل الجماهير فخورة به“.
وستتمثل مسؤولية فونيسكا في قيادة روما للمشاركة مجددا في دوري أبطال أوروبا بعدما احتل المركز السادس في الدوري الموسم الماضي ليخفق في التأهل للمسابقة القارية الأبرز للأندية ولأول مرة منذ 2013.
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