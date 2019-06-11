في فيديو تشويقي.. لمجرد يكشف مشاهد من كليب “نجيبك” الجديد

شوق الفنان المغربي، سعد لمجرد، جمهوره لكليب أغنيته الجديدة “غنجيبك”، عبر نشر مقطع ترويجي لها، كشف بعض مشاهده.

وشارك لمجرد، على حساباته، في موقع التواصل الاجتماعي، ليلة أمس الاثنين، المقطع، الذي ظهر فيه لمجرد بـ”لوك” مغاير عن الذي يعتمده حاليا، إذ غير قبل مدة قصيرة لون شعره إلى الأشقر، ما أكد أنه صور الكليب، المقبل، قبل مدة طويلة.

وظهرت في لقطات الكليب البطلة، التي اختارها لمجرد لمشاركته كليب “نجيبك”، وهي عارضة أزياء برازيلية، تدعى “ماريانا مارتينيز”، وتقيم في عاصمة الأنوار باريس، وتشارك في عروض أزياء عالمية.

ويحضر لمجرد، في الفترة الحالية، لاستكمال الـ”ديو” مع النجم المصري، محمد رمضان، الذي أجل طرحه، بعدما كان مرتقبا في عيد الفطر.