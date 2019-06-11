إيران تطلق سراح لبناني كان متهما بالتجسس لصالح واشنطن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت السلطات اللبنانية اليوم، الثلاثاء، إطلاق سراح اللبناني نزار زكا الذي كانت معتقلا في إيران بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة، بعد ساعات من إعلان القضاء الإيراني موافقته على الإفراج عنه.

ونشرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني على حسابها على "تويتر" تغريدة جاء فيها "المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في الطريق من طهران إلى لبنان يرافقه نزار زكا بعد إطلاق سراحه من قبل السلطات الإيرانية"، مرفقة بصورة للرجلين وهما يجلسان داخل الطائرة.

ونقلت "أسوشيتدبرس" عن مسؤول لبناني، رفض الكشف عن هويته، قوله إن نزار زكا الذي سجن في إيران لسنوات، تم إطلاق سراحه وهو في طريقه ألى لبنان.

Advertisements

وأضاف أن رجل الأعمال اللبناني الذي يمتلك إقامة دائمة في الولايات المتحدة هو الآن على متن طائرة مع المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء إبراهيم عباس، متجها إلى العاصمة اللبنانية.

وكان قد سجن زكا في إيران منذ 2015. وهو واحد من عدة سجناء إما يحملون جنسية مزدوجة أو على صلة بالغرب، محتجزون في إيران.

ويأتي إطلاق سراحه مع تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة بعد انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي المبرم مع طهران.