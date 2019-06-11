عبد الله الثاني: الأردن سيشارك بورشة المنامة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، أن الاردن سيشارك في ورشة المنامة الاقتصادية، التي تعقد في أواخر الشهر الحالي في العاصمة البحرينية، والتي بادرت إليها الإدارة الأميركية في إطار تسويق خطة "صفقة القرن".

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن عبد الله الثاني قوله، خلال لقائه مع شخصيات سياسية ووزراء سابقين وإعلاميين، إن موقف الأردن من القضية الفلسطينية "لن يتغير قيد أنملة"، وأن "الأردن صامد في وجه أي مخططات وسيبقى على موقفه، ولن يتخلى عن القدس. والأردن مستمر بالتنسيق مع الدول والعربية والاجنبية لوضع حلول مقبولة للقضية الفلسطينية".

وقال إن "الشعب الأردني واع للقضايا السياسية في الأردن والمنطقة، ولن تمر عليه الشائعات التي تخرج كلما تعرض الأردن لضغوط"، مضيفا أنه "توجد ضرورة لوجود الأردن في المؤتمرات الدولية حول القضية الفلسطينية، سواء كان مؤتمر البحرين أو غيره، حتى نستمع ونبقى على معرفة بما يجري ولا نكون خارج الغرفة".

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وتابع أن "الضغط على الأردن انخفض بسبب صفقة القرن والتي لن يكون بها جديد خلال الصيف الحالي".

واعتبر أن "العلاقات الدولية للأردن جيدة، والموقف الدولي تجاه القدس جيد".

ووصف عبد الله الثاني علاقات الأردن مع العراق وسورية بأنها "بتحسن ملموس"، وأن "العمل جار مع سورية على تجاوز العقبات".