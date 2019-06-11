تعيين نائب للمفتش العام للشرطة الإسرائيلية كمنصة لمنصب أعلى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صادق وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، اليوم الثلاثاء، على تعيين ألون أسور نائبا للمفتش العام للشرطة، ومن المتوقع أن يكون ذلك منطلقا لتعيينه مفتشا عاما.

يشار إلى أن منصب نائب المفتش العام في الشرطة لم يشغل بشكل ثابت في الشهور الستة الأخيرة، وأتيح تعيينه في أعقاب مصادقة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، على طلب إردان والقائم بأعمال المفتش العام للشرطة، موطي كوهين، لفترة الانتخابات.

وكان كوهين (54) قد أشغل في السنتين الأخيرتين قائدا للواء الشمال في الشرطة، وأشغل في السابق منصب ضابط كلية الشرطة، وقائدا لمركز شطرة رأس العين و"بيتاح تكفا".

يشار إلى أنه جرت ترقية كوهين بسرعة من قبل المفتش العام السابق للشرطة، روني ألشيخ.

وبعد تعيين أسور الجديد، عين شمعون لافي بدلا منه في منصب قائد شرطة لواء الشمال.