يركا: اعتقال 6 مشتبهين بتصنيع عبوات ناسفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة 6 أشخاص من يركا بشبهة إنشاء ورشة لإعداد وتصنيع عبوات ناسفة والتجارة بالسلاح، والتآمر لارتكاب جريمة، والتجارة بالمخدرات الخطرة، وحيازة ممتلكات يشتبه بأنها مسروقة. وبحسب الشرطة، فإنه أثناء اعتقال المشتبهين تم تفتيش منازلهم، وضبط عبوات ناسفة وأنظمة تشغيل وأجهزة تفجير وأمشاط ذخيرة لبندقية M16 وقنبلة صوتية وقنبلة يدوية وخيط متفجرات ومكونات أخرى تستخدم لإعداد العبوات الناسفة. ووفقا للشرطة فإنه يشتبه باستخدام بعض العبوات الناسفة التي أعدت بالورشة في يركا في أحداث مختلفة خلال العام الأخير. هذا، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في "ريشون لتسيون" بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه بهم من أجل استكمال التحقيق.

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