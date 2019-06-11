ارتفاع اسعار النفط وعقود 'برنت' عند 62.71 دولار للبرميل

وبحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول عقود "برنت" عند 62.71 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.7% عن سعر إغلاق يوم الاثنين. فيما تم تداول عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 53.85 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.1% مقارنة مع سعر التسوية السابق.



وتراجعت أسعار النفط عن الذروة، التي سجلتها في نهاية أبريل الماضي بنسبة 20%، وذلك وسط تراجع اقتصادي واسع بدأ في التأثير على استهلاك النفط. وتراجعت أسعار النفط عن الذروة، التي سجلتها في نهاية أبريل الماضي بنسبة 20%، وذلك وسط تراجع اقتصادي واسع بدأ في التأثير على استهلاك النفط.

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