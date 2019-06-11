القوات الامنية تباشر بقطع جميع الطرق المؤدية الى ملعب الشعب

وقال مصدر امني في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية باشرت، عصر اليوم، بقطع جميع الطرق المؤدية الى ملعب الشعب وسط العاصمة بغداد". واعلنت مديرية المرور العامة، امس الاثنين، ان القوات الامنية ستقطع الطرق المؤدية الى تقاطع ملعب الشعب الدولي عصر اليوم الثلاثاء، واعادة فتحها بعد انتهاء مباراة كروية تقام على ارض الملعب.

يشار الى ان فريقي الزوراء والقوة الجوية سيلتقيان عصر اليوم الثلاثاء، في مباراة تقام على ملعب الشعب الدولي ضمن الدور نصف النهائي لبطولة الكأس.

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