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ويبدو ان "رش الماء" والانتعاش ببرودته هي الوسيلة الابرز لمقاومة "القيظ"، في حين يصر آخرون على شرب الشاي العراقي بنكهته المعروفة وسط ارتفاع حرارة الاجواء.
ويعد رجال المرور هم في مقدمة المواجهة مع اشعة الشمس الحارقة، وفقا لطبيعة عملهم التي تفرض تواجدهم في طرقات العاصمة الرئيسية على مدار الساعة.
وتشهد البلاد منذ أيام ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، حيث اقتربت العظمى في بعض المناطق لنحو 48 درجة مئوية، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الأيام القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. البغداديون يواجهون ارتفاع درجات الحرارة بالماء والشاي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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