الإفتاء المصرية: العراق الأكثر تعرضا للإرهاب هذا الأسبوع

احتلت العراق صدارة قائمة الدول الأكثر تعرضا للعمليات الإرهابية خلال الأسبوع الماضي بواقع 3 عمليات، حسب رصد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية.

وقال المرصد الذي يهتم بتتبع العمليات الإرهابية ورصدها وإجراء تحليل لها- إنه سجل 10 عمليات إرهابية تم تنفيذها خلال الأسبوع الأول من يونيو/حزيران استهدفت (7) دول مختلفة هي (أفغانستان، العراق، إندونيسيا، سوريا، لبنان، ليبيا، مصر).

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وأكد أن العمليات الإرهابية راح ضحيتها 54 قتيلًا و60 جريحًا؛ الأمر الذي يؤشر على التراجع النسبي في خريطة العمليات الإرهابية خلال فترة الرصد مقارنة بالأسبوع الأخير من شهر مايو/أيار.

وأفاد المرصد بمجيء أفغانستان في المرتبة الثانية للمؤشر، حيث شهدت العاصمة الأفغانية "كابول" هجومًا على حافلة تقل موظفين حكوميين.

كما قام مقاتلو طالبان بالهجوم على إحدى النقاط الأمنية غربي البلاد.

وأضاف المرصد أنه حل في المركز الثالث والأخير كل من (إندونيسيا، سوريا، لبنان، ليبيا، مصر) بواقع هجمة إرهابية لكل دولة نفذ معظمها تنظيم داعش الإرهابي.