- 1/2
- 2/2
أحمد الغريبالإثنين 2019/6/10 09:43 مساء بتوقيت أبوظبي
ديدييه ديشامب - مدرب منتخب فرنسا
أكد ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، اقتراب لاعبه فيرلاند ميندي، ظهير أولمبيك ليون الفرنسي، من الانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني خلال الأيام القليلة المقبلة.
ميندي (24 عاماً) موجود حاليا بمعسكر منتخب "الديوك" الذي يستعد لخوض مباراة ضد أندورا مساء الثلاثاء، بتصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.
وقال ديشامب على هامش المؤتمر الصحفي للمباراة: "ميندي يتمتع بقدرات هجومية هائلة، وتطور بشكل رهيب في السنوات القليلة الماضية".
وأضاف: "اللاعب كان يشارك في دوري الدرجة الثانية الفرنسي قبل عامين فقط والآن هو قريب من ريال مدريد، لديه طموح كبير والكثير من المهارات".
وكانت صحيفة "ماركا" المدريدية أشارت إلى أن اللاعب الفرنسي سيجري الفحص الطبي داخل النادي الملكي عقب خوضه مباراة أندورا مباشرة.
وسيكون ميندي خامس صفقات الريال خلال الميركاتو الصيفي، بعد التعاقد مع الرباعي، رودريجو جوس، وإيدير ميليتاو، وإيدين هازارد، ولوكا يوفيتش.
كانت هذه تفاصيل خبر ديشامب يؤكد انتقال ميندي إلى ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.