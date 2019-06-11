ديشامب يؤكد انتقال ميندي إلى ريال مدريد

أكد ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، اقتراب لاعبه فيرلاند ميندي، ظهير أولمبيك ليون الفرنسي، من الانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني خلال الأيام القليلة المقبلة.

ميندي (24 عاماً) موجود حاليا بمعسكر منتخب "الديوك" الذي يستعد لخوض مباراة ضد أندورا مساء الثلاثاء، بتصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وقال ديشامب على هامش المؤتمر الصحفي للمباراة: "ميندي يتمتع بقدرات هجومية هائلة، وتطور بشكل رهيب في السنوات القليلة الماضية".

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وأضاف: "اللاعب كان يشارك في دوري الدرجة الثانية الفرنسي قبل عامين فقط والآن هو قريب من ريال مدريد، لديه طموح كبير والكثير من المهارات".





وكانت صحيفة "ماركا" المدريدية أشارت إلى أن اللاعب الفرنسي سيجري الفحص الطبي داخل النادي الملكي عقب خوضه مباراة أندورا مباشرة.

وسيكون ميندي خامس صفقات الريال خلال الميركاتو الصيفي، بعد التعاقد مع الرباعي، رودريجو جوس، وإيدير ميليتاو، وإيدين هازارد، ولوكا يوفيتش.