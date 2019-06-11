تفكيك خلية إرهابية بفرنسا خططت لاستهداف مسلمين ويهود

أعلن الأمن الفرنسي إحباط مخطط إرهابي منذ عدة أشهر لاستهداف مسلمين ويهود كان ينوي تنفيذه 5 أشخاص ينتمون إلى اليمين المتطرف، وفق إعلام فرنسي.

Advertisements

وقالت محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية إن الاعتقالات جرت من سبتمبر/أيلول 2018 إلى مايو/أيار 2019، وإن جميع المعتقلين ينتمون ويتبنون فكر اليمين المتطرف.

وأكدت الصحيفة أن تفاصيل المخطط لا تزال غامضة، موضحة أن السلطات الفرنسية اعتقلت 5 أشخاص، وتم التحقيق معهم لأكثر من شهر.

وتابعت المحطة الفرنسية أن "المشتبه بهم، أطلقوا على مجموعتهم اسم "الطائر الأسود"، وتواصلوا عبر منتدى على الإنترنت؛ حيث ناقشوا فكرة ارتكاب هجوم".