تفكيك خلية إرهابية بفرنسا خططت لاستهداف مسلمين ويهود

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هايدي صبريالثلاثاء 2019/6/11 04:42 مساء بتوقيت أبوظبي
الشرطة الفرنسية - أرشيفية
أعلن الأمن الفرنسي إحباط مخطط إرهابي منذ عدة أشهر لاستهداف مسلمين ويهود كان ينوي تنفيذه 5 أشخاص ينتمون إلى اليمين المتطرف، وفق إعلام فرنسي.
وقالت محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية إن الاعتقالات جرت من سبتمبر/أيلول 2018 إلى مايو/أيار 2019، وإن جميع المعتقلين ينتمون ويتبنون فكر اليمين المتطرف.
وأكدت الصحيفة أن تفاصيل المخطط لا تزال غامضة، موضحة أن السلطات الفرنسية اعتقلت 5 أشخاص، وتم التحقيق معهم لأكثر من شهر.
وتابعت المحطة الفرنسية أن "المشتبه بهم، أطلقوا على مجموعتهم اسم "الطائر الأسود"، وتواصلوا عبر منتدى على الإنترنت؛ حيث ناقشوا فكرة ارتكاب هجوم".
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