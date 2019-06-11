ركّز المجلس الاقتصادي والاجتماعي في "حزب الكتائب اللبنانية"، على أنّ "مع بدء مناقشة مشروع الموازنة في لجنة المال والموازنة، يستغرب المجلس الهجوم العنيف الّذي تشنّه معظم القوى السياسيّة الممثّلة في الحكومة، على مشروع قانون الموازنة كأنّها تقرأه للمرّة الأولى".
ولفت في بيان، إلى أنّ "اللغة المزدوجة والمزايدات الّتي اعتدنا عليها من قِبل هذه السلطة مجرّد محاولة للتنصّل من مسؤوليّة موازنة وضعها أفرقاء السلطة بالتكافل والتضامن، خلافًا للدستور وضربت الطبقات الأكثر فقرًا في عيشها اليومي، في استعادة لأفعالهم يوم أقرّوا قانون الضرائب السيء الذكر دون أن يرفّ لهم جفن".
ودعا المجلس، النواب الممثّلين في الحكومة والمعترضين على هذه الموازنة، إلى أن "يقرنوا الأقوال بالأفعال ويتقدّموا باستقالاتهم للانضمام إلى المعارضة، والعمل سويًّا على تعديل الموازنة بما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين والاقتصاد اللبناني، وإلّا فليوقفوا المزايدات المكشوفة".
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الاقتصادي بالكتائب دعا النواب المعترضين على الموازنة إلى الاستقالة والانضمام للمعارضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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