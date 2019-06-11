بري التقى السفير السوري وعرض معه التطورات الراهنة

عرض رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ مع ​السفير السوري​ في ​لبنان​ علي عبد الكريم التطورات الراهنة . كما التقى بري المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش وعرض معه للاوضاع في لبنان والمنطقة وموضوع الحدود البحرية والبرية . من جهة اخرى استقبل بري النائب ​اسعد حردان​ الذي أكد بعد اللقاء أنه "في موضوع ​الموازنة​ عبرنا عن معارضتنا في كتلتنا لزيادة الرسوم 2% على كل الاستيراد وسنصوت ضد ذلك لاننا نعتبرها ضريبة غير مباشرة على المواطنين، ونحن مع هذه الرسوم على سلعاً محددة تتعلق بالكماليات".

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