MTV: وفد روسي رفيع المستوى يصل إلى بيروت الأسبوع المقبل للبحث بملف النازحين

ذكرت معلومات لقناة الـ"MTV" أنّ "وفدًا روسيًّا رفيع المستوى يصل إلى ​بيروت​ الأسبوع المقبل للقاء المسؤولين وللبحث في موضوع ​النازحين السوريين​ والمبادرة الروسية".

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