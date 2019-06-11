فتوح: القمة المصرفية العربية الدولية بروما سيتكون أكبر تجمع مصرفي دولي

اعتبر الامين العام ل​اتحاد المصارف العربية​ ​وسام فتوح​ خلال ان "قمة مصرفية عربية دولية بعنوان "الحوارات المتوسطية العربية - الأوروبية من أجل منطقة اقتصادية أفضل"، التي ستعقد نهاية الشهر الحالي في العاصمة الايطالية روما والتي ينظمها اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع ​جمعية المصارف​ الإيطالية والمفوضية المصرفية الأوروبية أن "القمة هي أكبر تجمع مصرفي دولي لنتواجد بقوة على الساحة المصرفية العالمية"، موضحا "انها ستناقش مواضيع عدة أبرزها، الحوار المتوسطي العربي-الأوروبي من أجل نمو اقتصادي متبادل، التعاون الاقتصادي والمصرفي العربي-الإيطالي، تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التحديات والفرص، التعاون بين ​الاتحاد الأوروبي​ و منطقة ​الشرق الأوسط​ و​شمال إفريقيا​ في تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية الضخمة، الامن الاقليمي والامان في المنطقة العربية والتكنولوجيا المالية والتعاون العربي الأوروبي في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الأرهاب، والتمويل الخاص بالمشروعات المتوسطة والكبيرة ومن بينها ​الغاز​ والبترول و​المياه​، في ظل المتغيرات الاقليمية". وأشار الى ان "حفل افتتاح القمة سيشهد تكريم رئيس مجلس إدارة مجموعة الاعتماد اللبناني ورئيس ​جمعية مصارف لبنان​ ورئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور ​جوزيف طربيه​ بمنحه جائزة "الشخصية المصرفية العربية لعام 2019".

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