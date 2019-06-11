توقيف شبكة لتهريب المخدرات من منطقة البقاع الى جبل لبنان وبيروت

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها ​مكتب مكافحة المخدرات​ الاقليمي في الجنوب في وحدة ​الشرطة القضائية​، تم كشف شبكة لتهريب المخدرات من منطقة ​البقاع​ الى محافظتي ​بيروت​ و​جبل لبنان​ ومن ثم الى داخل مخيم ​عين الحلوة​ في الجنوب. بتاريخ 6/6/2019، وبعد عمليات رصد ومراقبة دقيقة، أوقف دورية من المكتب المذكور في محلة سيروب / مدخل عين الحلوة، المدعو: ا. ف. (مواليد عام 1989، فلسطيني) الملقب بـ"العنكبوت" وبـ "اومو" وهو من أبرز مهربي المخدرات، ويقوم تسليمها الى التجار داخل المخيم وفي عدة مناطق لبنانية. وضبطت بحوزته /1.5/ كلغ من مادة ​حشيشة الكيف​. بالتحقيق معه، اعترف بقيامه سابقا بنقل كميات كبيرة من المخدرات من البقاع الى داخل المخيم".

ولفتت الى أنه "جرى العمل على استدراج شريكه حيث أوقف بتاريخ 7/6/2019 بمؤازرة قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية في محلة الكوستا برافا / ​الضاحية الجنوبية​، ويدعى: ح. ح. (مواليد عام 1986، مكتوم القيد) وضبط بحوزته /3.5/ كلغ من مادة حشيشة الكيف و/15/ غ من مادة الهيرويين، كان يقوم بتهريبها من البقاع الى الجنوب بهدف تسليمها لـ (ا. ف.)، وقد تبين انه من أصحاب السوابق بجرائم تجارة وترويج مخدرات"، مشيرة الى أن "التحقيق جار بإشراف ​القضاء​ المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".