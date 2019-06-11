توقيف شبكة لتهريب المخدرات من منطقة البقاع الى جبل لبنان وبيروت

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في الجنوب في وحدة الشرطة القضائية، تم كشف شبكة لتهريب المخدرات من منطقة البقاع الى محافظتي بيروت وجبل لبنان ومن ثم الى داخل مخيم عين الحلوة في الجنوب. بتاريخ 6/6/2019، وبعد عمليات رصد ومراقبة دقيقة، أوقف دورية من المكتب المذكور في محلة سيروب / مدخل عين الحلوة، المدعو: ا. ف. (مواليد عام 1989، فلسطيني) الملقب بـ"العنكبوت" وبـ "اومو" وهو من أبرز مهربي المخدرات، ويقوم تسليمها الى التجار داخل المخيم وفي عدة مناطق لبنانية. وضبطت بحوزته /1.5/ كلغ من مادة حشيشة الكيف. بالتحقيق معه، اعترف بقيامه سابقا بنقل كميات كبيرة من المخدرات من البقاع الى داخل المخيم".
ولفتت الى أنه "جرى العمل على استدراج شريكه حيث أوقف بتاريخ 7/6/2019 بمؤازرة قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية في محلة الكوستا برافا / الضاحية الجنوبية، ويدعى: ح. ح. (مواليد عام 1986، مكتوم القيد) وضبط بحوزته /3.5/ كلغ من مادة حشيشة الكيف و/15/ غ من مادة الهيرويين، كان يقوم بتهريبها من البقاع الى الجنوب بهدف تسليمها لـ (ا. ف.)، وقد تبين انه من أصحاب السوابق بجرائم تجارة وترويج مخدرات"، مشيرة الى أن "التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".
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