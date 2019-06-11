روكز: هناك فضائح في الموازنة وبعض بنودها مركّبة على قياس أشخاص

لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​شامل روكز​ إلى أن "الإعلام يوحي بنزاع بيني وبين وزير الخارجية ​جبران باسيل​، وإنما الواقع هو إختلاف في وجهات النظر وليس صراع وهناك رئيس واحد في لبنان هو ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​"، متسائلا: "أين هي أموال المتقاعدين والفوائد على هذه الأموال؟".

وفي حديث إذاعي، أشار روكز إلى أن "​الجيش اللبناني​ تابع للدولة، وإذا كانت ​الحكومة​ أداة لتنفيذ رغبات الخارج فهذه كارثة حقيقية، وتخوين الجيش ممنوع"، لافتاً إلى أن "هناك فضائح في ​الموازنة​ وبعض بنودها مركّبة على قياس أشخاص"، مضيفاً: "عشية ​الإنتخابات النيابية​ تمّ تنفيذ توظيف عشوائي و​ديوان المحاسبة​ يقوم بتحقيق بهذا الموضوع ليتبيّن من هو المسؤول عن هذا التوظيف، فالتوظيفات يجب أن تتم عبر ​مجلس الخدمة المدنية​".

وأكد "انني لا أريد أن أتحدث عن المارونية السياسية وإنما عن توازن السلطات التي تتخبّط اليوم فيما بينها ورئيس الجمهورية هو رأس الهرم ويوازن بين السلطات التي تتعاون اليوم لتقاسُم الحصص وليس لمصلحة الوطن العامة"، مشيراً إلى أنه "لا توجد أي تشنّجات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ليس رئيس التيار الوطني الحر، ورئيس الحكومة هو رئيس حكومة لبنان قبل تيار المستقبل، وهما يقومان بالفصل بين مركز المسؤولية والمركز الحزبي"، مضيفاً: "أنا مع العدالة بالمحاكمة وضد العفو العام بالمطلق، فيجب وضع حد للتوقيف الاحتياطي أو أي توقيف ظالم من خلال تسريع المحاكمات فينال المرتكب عقابه وبالمقابل يتم إطلاق الأبرياء".