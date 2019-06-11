الحسن التقت رجال أعمال وسيدات قياديات وتجمع تاكسي المطار وتجار الحمرا

استقبلت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ وفدًا من "تجمع تاكسي ​المطار​". وأكّد الوفد أن "الفوضى تعم قطاع التاكسي في المطار"، داعيًا الى "ضرورة اتخاذ التدابير السريعة والاجراءات اللازمة مع بداية الموسم السياحي".

والتقت الحسن وفدًا من ​نقابة أطباء الأسنان​ في طرابلس و​الشمال​ نوه بـ"الدور الكبير الذي تقوم به الوزيرة الحسن في تحملها المسؤولية الكبرى في حفظ الأمن والاستقرار والرعاية الاستنثائية التي توليها ل​مدينة طرابلس​". وأثار الوفد موضوع "عمالة أطباء الأسنان غير الشرعيين الذين يعملون على الأراضي اللبنانية خصوصًا في طرابلس وعكار"، مشيرًا إلى أنه زود الوزيرة الحسن "بلائحة بأسماء هؤلاء الأطباء"، متمنيًا "توقيفهم عن العمل لما لذلك من تأثير مباشر على حياة الناس ومخالفة القوانين المرعية".

وبحثت الحسن مع وفد من "جمعية تجار ​شارع الحمرا​" الواقع التجاري والاقتصادي. كما طالب الوفد في بـ"ضرورة مكافحة ​ظاهرة التسول​ في شارع الحمرا لأنها تؤثر على السياحة والتجارة فيه، وبمعالجة مشكلة السير الخانقة وزيادة عدد عناصر ​الشرطة السياحية​ وشرطة السير لحفظ الأمن والنظام".

كما اجتمعت الحسن مع وفد من "المجلس اللبناني للسيدات القياديات" وتم البحث في عدد من المشاريع التي يمكن ان تساهم بها السيدات القياديات، موضحًا أن "اللقاء تناول مواضيع عدة، لا سيما مشاريع القوانين التي حضرتها اللجنة القانونية في المجلس".

ثمّ عرضت الحسن مع وفد من "تجمع ​رجال الأعمال​ في طرابلس" برئاسة عمر حلاب الواقع الاقتصادي العام في البلاد وشؤون مدينة طرابلس على مستوى الاعمال وإمكانية تطوير بعض المشاريع المتعلقة بالمدينة لتحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي فيها.