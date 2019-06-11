توقيف 3 مطلوبين في قلحات بالكورة لحيازتهم سجائر حشيشة

افادت معلومات صحافية بأن "دورية من ​قوى الأمن الداخلي​ اوقفت اللبنانيين (خ.ح.)، (م.ف.) و(ح.ح.) في محيط بلدة قلحات، لحيازتهم سجائر ​حشيشة​، كما ان في حقهم مذكرات قضائية عدة".

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