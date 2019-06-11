وهاب: ما هو موقف الرئيس عون من إستباحة اللواء عثمان لصلاحياته؟

اشار رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "​وزارة الطاقة​ تستطيع إعطاء رخصة بئر إرتوازي حتى عمق 150 مترا، أما إذا كان أعمق فيحتاج إلى مرسوم جمهوري فما هو موقف فخامة ​الرئيس ميشال عون​ من إستباحة مدير عام ​قوى الامن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ لصلاحياته؟"

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