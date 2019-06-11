المنطقة التربوية في النبطية أنجزت كل الترتيبات للامتحانات الرسمية

أنجزت المنطقة التربوية في محافظة ​النبطية​، بإشراف رئيس المنطقة أكرم ابو شقرا، كلّ الترتيبات والتجهيزات العملانيّة واللوجستيّة لإجراء ​الامتحانات الرسمية​ اعتبارًا من صباح غد للشهادة المتوسطة (البروفيه).

وبلغ عدد الطلاب المرشحين في المحافظة 4442 يتوزّعون على 21 مركزًا، فيما بلغ عدد الطلاب المرشحين في النبطية ومنطقتها 2336 موزّعين على 11 مركزًا.

ولفت إلى "أنّنا في المنطقة التربوية على أتمّ الاستعداد لإجراء الامتحانات غدًا، والمراكز باتت جاهزة وموصولة بالكاميرات ب​وزارة التربية والتعليم العالي​ في ​بيروت​"، موضحًا "أنّنا أنجزنا كلّ الاستعدادات المطلوبة، وكنّا المنطقة الأولى في ​لبنان​ الّتي وصلت مراكز الامتحانات بوزارة التربية، ونحن جاهزون ليوم غد بحيث ستجرى امتحانات "البروفيه" وكلّ شيء على ما يرام".