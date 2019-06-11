المرعبي: لقانون يجيز للمواطنين فرز وضم أراضيهم مجانا تخفيفا لمعاناتهم

اقترح عضو كتلة "المستقبل" النائب ​طارق المرعبي​ في اجتماع ​لجنة المال والموازنة​ النيابية، "ايجاد قانون بجيز للمواطنيين فرز وضم اراضيهم في القرى والبلدات مجانا استثنائيا لوقت محدد كي نخفف عنهم المعاناة والاعباء وخصوصا للشباب في ظل التشدد بموضوع ​البناء​ وحفر الابار وغيرها من حاجاتهم"، مشيرا الى أن "تثبيت المواطن في بلدته وقريته ضرورة وطنية في ظل هذا الواقع الاقتصادي والحياتي الصعب".

ودعا المرعبي الوزارات المعنية الى النظر الى سكان المناطق وفق ظروف الحاجات والحرمان المزمن، مطالبا "باعطاء البلديات دورها وصلاحياتها اللازمة لكي تستطيع ان تسير امور المواطنين".

من جهة ثانية هنأ المرعبي رؤساء ونوابهم التابعة للبلديات التي تسلمت مهامها في بعض بلدات عكار من اسلافهم، بناء على اتفاقيات ابرمت منذ بداية انتخابهم، املا لهم "التوفيق في عملهم من اجل رفع مستوى الانماء والخدمات في بلداتهم"، منوها "بما قدم الذين سبقوهم من انجازات".

وقال المرعبي: "التوافق في القرى والبلدات نعمة على الاهالي"، متمنيا ان "تملأ الشواغر في بعض البلدات التي حلت بلدياتها في عكار".