البنتاغون أعلن اتفاقا لخفض أسعار شراء مقاتلات "إف-35" متعلق بطلبية بقيمة 34 مليار دولار

أعلنت مساعدة وزير الدفاع الأميركي المسؤولة عن المشتريات، إلين لورد، "التوصّل إلى اتفاق مع شركة تصنيع الطائرات "لوكهيد مارتن" على خفض سعر طائرة الشبح الحربية "إف-35" (أغلى نظام أسلحة في تاريخ ​الولايات المتحدة الأميركية​)، يخصّ طلبيّة بقيمة 34 مليار دولار".

وأوضحت أنّ "​وزارة الدفاع الأميركية​ وشركة تصنيع الطائرات "لوكيد مارتن" لديهما الآن اتفاقيّة شفهيّة بشأن شراء دفعة أولى من 157 من تلك الطائرات، بتخفيض في السعر مقداره 8,8 بالمئة مقارنة بالدفعة السابقة من طائرة "إف-35 إيه"، مبيّنةً أنّ "​البنتاغون​ وافق كذلك على خيار شراء 321 طائرة في العامين المقبلين، مع تخفيض السعر بمقدار 15 بالمئة على جميع الطرازات".

وشدّدت على أنّ "هذه لحظة تاريخية بالنسبة لمشروع "إف-35"، ويمثّل أكبر طلبيّة شراء في تاريخ الوزارة".