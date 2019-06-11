القضاء العراقي نفى وجود صفقة لتخفيف أحكام الإعدام بحق عناصر داعش الفرنسيين

نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي عبد الستار بيرقدار، وجود صفقة بين الحكومتين العراقية والفرنسية حول تخفيض عقوبة الإعدام بحقّ عناصر من تنظيم "داعش" دينوا في بغداد بعد نقلهم من سوريا.
ولفت في بيان، إلى أنّ "العقوبات الّتي تفرضها المحاكم العراقية تخضع لتدقيق محكمة التمييز فقط، وهي صاحبة الصلاحية بموجب القانون في الموافقة على تلك العقوبة أو تغييرها إلى عقوبة أُخرى حسب ظروف كل جريمة، وليس بصفقات بين الحكومات".
وأتى البيان ردًّا على تقارير إعلامية تحدّثت عن اتفاق بين بغداد وباريس لتخفيف أحكام الإعدام، مقابل حصول بغداد على مبلغ من المال.
وكان قد أصدر القضاء العراقي أخيرًا أحكامًا بالإعدام بحقّ 11 فرنسيًّا نُقلوا من سوريا إلى العراق للمحاكمة، بعد جلسات محاكمة امتدّت لأسبوع.
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