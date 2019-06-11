قائد بالجيش الايراني: طيران الجيش يمتلك شبكات قوية ومنسجمة

لفت قائد القوة البرية في ​الجيش الايراني​ العميد ​كيومرث حيدري​ إلى أن "سلاح طيران الجيش استطاع مأسسة نهضة الاعتماد على الذات"، مؤكدا ان "طيران الجيش يمتلك شبكات قوية ومنسجمة"، مشيراً إلى أن "سلاح طيران الجيش الايراني يتمتع بامتلاك شبكات قوية ومنسجمة".

وأشار الى إن "طيران الجيش شارك في جميع العمليات التي أعقبت انتصار ​الثورة الاسلامية​ لاسيما في حرب السنوات الثمانية"، معتبراً أن "طيران الجيش في الطليعة على صعيد تقديم الخدمات للمتضررين عند وقوع الكوارث الطبيعية"، موضحا أنه "في ​زلزال​ عام 2017 بقوة 7.3 درجة على مقياس ريشتر، ساهم طيران الجيش في تقديم الخدمات للمنكوبين حيث نفذ 552 طلعة ونقل 1000 جريح الى ​المستشفيات​ والمراكز العلاجية".