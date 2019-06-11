الدفاع التركية: القضاء على 10 "إرهابيين" في تل رفعت شمالي سوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ أنّ "​الجيش التركي​ استهدف ب​السلاح​ الثقيل مواقع لمنظمة "بي كاكا/ ي ب ك" في منطقة تل رفعت شمالي ​محافظة حلب​ السورية، وقصفها بشكل كثيف".

وأوضحت في بيان، أنّ "نتيجة لهذا القصف، تمّ القضاء على 10 إرهابيين نفّذوا الهجوم"، مشدّدةً على أنّ "الجيش التركي سيواصل بعزم وحزم كفاحه حتّى القضاء على آخر إرهابي".

والأحد الماضي، قُتل جندي تركي بعد إصابته في هجوم لملسحي "ي ب ك/ بي كا كا" في تل رفعت، على نقطة عسكرية تركية في منطقة عملية "غصن الزيتون".