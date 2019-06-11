لافروف: أنقرة تنفذ التزاماتها باتفاق إدلب بنشاط

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أن "​تركيا​ تعمل بنشاط على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق مع ​روسيا​ للتسوية في إدلب شمال غربي ​سوريا​"، مشيراً إلى "اننا على دراية أن شركاءنا الأتراك يعملون جاهدين على تنفيذ التزاماتهم بموجب اتفاق سوتشي حول إدلب، والمتمثلة في فصل ​المعارضة السورية​ المسلحة القادرة على الاتفاق والمستعدة للانخراط في العملية السياسية، عن عناصر العصابات الذين يرفضون أي اتفاقات ولا يمكن أن يقبلوها بحكم التعريف، فيتعين معاملتهم كالإرهابيين".

ولفت إلى أن "​الجيش السوري​ لن يتهاون مع اعتداءات الإرهابيين من إدلب"، معرباً عن "تفهّم ​موسكو​ الكامل لموقف ​الحكومة السورية​ من هذه المسألة"، مشيراً إلى أن "روسيا ستدعم ​القوات​ السورية في مساعيها للقضاء بسرعة على مصادر الانتهاكات الخطيرة لنظام وقف التصعيد في المنطقة".