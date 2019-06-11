الشرطة الفرنسية تفكك خلية يمينية متطرفة

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باريس: أعلنت مصادر قضائية الثلاثاء أن الشرطة الفرنسية فككت خلية للنازيين الجدد كانت تخطط لشن هجمات على أماكن عبادة يهودية أو مسلمة. وصدرت اتهامات بين أيلول/سبتمبر وأيار/مايو لخمسة من أعضاء المجموعة الذين اعتبروا من "المقربين من عقيدة حركة النازيين الجدد" على خلفية المخطط المفترض الذي لا يزال "غير واضح"، وفق ما أفاد مصدر مطلع على التحقيقات.

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