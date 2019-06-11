شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات البرلمان" يناقش مع "التنمية الصناعية" مد إيجار وحدات المجمعات إلى 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، فى اجتماع لها اليوم الثلاثاء، التقرير الخاص بالموقف التنفيذى لإنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمدن المختلفة، حتى تاريخ مايو 2019، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، وبحضور مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية.

واعترض عدد من أعضاء اللجنة، على زيادة الايجار المقترح للوحدة للشباب من قبل الهيئة، وقال النائب محمد المرشدى عصو اللجنة، إن الشاب ليس لديه القوة بتحمل الظروف المتغيرة فى السوق فى بداية عمله، مطالباً أن يكون الحد الأدنى للإيجار 20 سنة بدلاً من أن تكون مدتها الكاملة 5 سنوات.

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وتابع النائب، : " لازم نعطى فرصة أمام الشباب للاستقرار، مش معقول بعد ما يتحمل عبء كبير من أجهزة ومعدات ويبقي قاعد تحت رحمتنا، الهيئة اسمها التنمية الصناعية، التنمية معناها تذليل عقبات إذا كنّا نتحدث عن تنمية، لكن إذا تتحدث عن استثمار فهناك حديث آخر".

وعقب رئيس الهيئة، أن عقود الوحدات ستتضمن أنه طالما سدد الشاب الإيجار ولم يخالف ولم يفعل أنشطة أخرى، سنجدد له تلقائياً لمدة ٥ سنوات، متابعاً، : " أنا بضمن استمرار العمل بشكل منتظم، فيه ناس خدت في مجمعات صناعية تانية قفلوا الوحدات وقلبوها مخازن".