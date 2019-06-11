شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد بدوى دسوقى: "هيومان رايتس" أداة مخطط أمريكى لتدمير الوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم محمد دوى دسوقى، عضو لجنة النقل بالبرلمان، منظمة "هيومان رايتس ووتش"، بعد التقرير الذى أصدرته بشأن محاربة الإرهاب فى سيناء، مؤكدا أنها منظمة مشبوهة تعرت تماما وظهر وجهها القبيح أمام المصريين من خلال تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب ومحاولات تشويه صورة رجال الجيش والشرطة المصرية.

وأكد دسوقى، فى بيان اليوم، على أن الشعب المصرى أصبح واعيا لدرجة كبيرة ويثق فى قيادته السياسية وجيشه، ولا يصدق مثل هذه التقارير المشبوهة التى من شأنها التشويش وتزييف بطولات الجيش وأهالى سيناء فى مواجهة الإرهاب.

وتساءل بدوى أين "هيومان رايتس وواتش" التى تعتمد على مصادر مجهولة ولا يوجد أى دليل على ما تقول من العمليات الإرهابية التى تحدث فى مصر؟ ولماذا لم نسمع لها صوتا بعد حادث كمين 14 الذى أوجع المصريين جميعا فى أول أيام العيد والذى يعد انتهاك صريح للإنسانية ولجميع الأديان.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن "هيومان رايتس" هى أداة للتشويش وتجميل المخطط الأمريكى لتدمير الوطن العربى ولكن الجميع أصبح يعرف هويتها ويدرك أنها منظمة ممولة ومسيسة تهدف لتشويه صورة مصر أمام العالم.