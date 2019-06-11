شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان" توافق على مادة تشكيل 4 لجان بقانون هيئة الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أسامة العبد، علي المادة رقم (7) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.

وتنص المادة (7) من مشروع القانون بعد موافقة اللجنة عليها علي الآتي:

يشكل المجلس من بين أعضائه أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين لجانا نوعية، ومنها:

1 - لجان حصر أعيان وأموال الأوقاف التي تختص بها الهيئة.

2 - لجنة الإسكان.

3 - لجنة الاستثمار.

4 - لجنة الزراعة والحدائق.

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وله تشكيل لجان نوعية متخصصة أخري علي حسب الأحوال.

ويصدر مجلس الإدارة قرارا بتشكيل هذه اللجان، وتحديد اختصاصاتها.

بينما أجلت لجنة الشئون الدينية المادة رقم (8) المتعلقة باختصاصات مجلس إدارة الهيئة.