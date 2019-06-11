شكرا لقرائتكم خبر عن على عبدالعال يطالب النواب بحضور الجلسة للتصويت النهائى على مشروعات قوانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بإنهاء اجتماعات اللجان ومغادرة البهو الفرعونى والحضور فى القاعة الرئيسية للمشاركة فى الجلسة العامة للتصويت على عدد من مشروعات القوانين المكملة للدستور والتى تحتاج توفر أغلبية ثلثى الأعضاء للتصويت عليها.

ونادى رئيس مجلس النواب على الأعضاء خارج القاعة للدخول، قائلا: "يوجد أكثر من 500 عضو داخل المجلس راحوا فين"، ثم طلب من أحد النواب التوجه للبهو الفرعونى لمطالبة النواب بالدخول، قائلا: "روحلهم يا حاتم البهو الفرعونى".

كما طلب الدكتور على عبد العال من النواب مغادرة مقاعد الوزراء فى القاعة الرئيسية أثناء انعقاد الجلسة.