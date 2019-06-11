فرقة دراجين توقف شخصين روعا ساكنة الدار البيضاء بالسرقة تحت التهديد

أوقفت دورية للدراجيين تابعة لمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، نهاية الأسبوع الماضي شخصين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية في السرقة، وذلك للاشتباه في تورطهما في انتحال هوية، وتعريض موظفي الشرطة للخطر، وتعدد السرقات تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت دورية الشرطة قد ضبطت المشتبه فيهما على متن دراجة نارية وهما متلبسان بحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر، غير أنهما رفضا الامتثال وحاولا التنصل من الملاحقة الأمنية، لكن دورية الدراجيين تعقبتهما وقامت بتوثيق هذا التدخل الأمني.

وأسفرت الجهود التي بذلتها عناصر فرقة الدراجيين، من توقيف المشتبه فيهما متلبسين بحيازة السلاح الأبيض وستة هواتف محمولة، من عائدات عمليات السرقة المرتكبة، كما حاول أحد الموقوفين تضليل عناصر الشرطة عبر الإدلاء بهوية مغلوطة تتعلق بجانح قاصر.

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وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.