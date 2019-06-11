فرانش مونانا والشاب خالد يقدمان رفقة رابور ألماني نسخة جديدة من “عبد القادر يا بوعلام” – فيديو

أصدر النجم المغربي فرانش مونتانا، والنجم الجزائري الشاب خالد، أخيرا، أغنيتهما المشتركة مع الرابور الألماني، ذي الأصول المغربية، فريد بانغ، وهي إعادة تقديم لأغنية “عبد القادر يا بوعلام” الشهيرة.

واختار الثلاثي العالمي، اسم “MAGHREB GANG” عنوانا للعمل الجديد، الذي صدر على شكل فيديو كليب، واستطاع دخول قائمة الطوندونس المغربي.

وتضمن كليب النسخة الجديدة من “عبد القادر يا بوعلام”، لقطات لأعلام دول المغرب، وتونس، والجزائر.

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وكان مونتانا، وخالد، وفريد، قد اجتمعوا في باريس، ولوس أنجلس، نهاية السنة الماضية، للتحضير للعمل، الذي صدر ضمن ألبوم فرانش مونتانا.

وكسبت أغنية “عبد القادر يا بوعلام” شهرة عالمية، بعدما أداها ثلاثي “1.2.3.سولاي “الجزائري، خالد، وفضيل، والراحل رشيد طه.