لمياء الزايدي: جهات تحاربني سأكشف هويتها في ندوة صحافية

قالت الفنانة لمياء الزايدي، إن هناك جهات تحاربها، الأمر الذي أثر في مسيرتها الفنية، ووعدت بأن تكشف تفاصيل ما حصل للجمهور خلال ندوة صحافية.
وصرحت الزايدي، في وقت سابق، أن أحدهم وراء عرقلة مسيرتها الفنية، لكن دون الكشف عن هويته، في حين أنها وعدت في حوارها، أخيرا، مع مجلة “سيدتي” بفضحه في ندوة صحافية قريبة.
وقالت الزايدي:”بالطبع سأكشف من عرقل مسيرتي، وسوف يكون ذلك في الندوة الصحافية، التي سأعلن فيها عن جديدي الفني”.
هذا، وتحضر الفنانة لمياء الزايدي لألبوم جديد، تدشن به عودتها للساحة الفنية، بعد مشاركتها في جولة الديفا سميرة سعيد بالمغرب.
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