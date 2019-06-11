بعدما تم نشر مواضيع امتحانات الباكالوريا لحظات بعد توزيعها، في اليوم الأول لاختبارات الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد، تمكنت المصالح الأمنية من التعرف على هوية جميع المتورطين في نشر مواضيع الامتحانات في وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال مصدر بوزارة التربية الوطنية، لـ”اليوم 24″، إن جميع المترشحين المتورطين في نشر مواضيع الامتحانات بعد انطلاقها، وعددهم 13، تم توقيفهم صباح اليوم بعد التعرف على هوياتهم.
وأوضح المصدر، أن المترشحين الذين تم توقيفهم، منهم مترشحون أحرار ومنهم مترشحون متمدرسون.
وتوجه صباح اليوم حوالي 441 ألف مترشح لاجتياز اختبارات الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد، لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2019.
وستجرى امتحانات البكالوريا على مدى أربعة أيام، حيث انطلقت اليوم الثلاثاء وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل.
ووفقا لوزارة التربية الوطنية، بلغ عدد الممدرسين332 ألف و298 مترشحة ومترشحا، في حين بلغ عدد المترشحين الأحرار 108 ألف و767 مترشحة ومترشحا، بما يمثل 25 في المائة من مجموع المترشحين، وناهزت نسبة الإناث 48 في المائة من مجموع المترشحين.
كانت هذه تفاصيل خبر في اليوم الأول.. توقيف 12 مترشحا لامتحانات “الباك” نشروا المواضيع على الأنترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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