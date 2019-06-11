جمعية “تيبو” تطلق أول برنامج في إفريقيا لتوظيف الشباب عن طريق الرياضة

أطلقت جمعية “تيبو” المغرب أول برنامج في إفريقيا لتوظيف الشباب عن طريق الرياضة، باعتبارها رافعة من أجل التشغيل، حاملة شعار “إبتكار إجتماعي وإقتصادي” لأول مرة على الصعيد القاري بدعم من مؤسسة دروسوس.

وحسب بلاغ رسمس من الجمعية، توصل ” اليوم 24″ بنسخة منه، فإن هذا البرنامج يهدف إلى ” إدماج 180 شاب وشابة في القطاع المهني والإقتصادي للرياضة بالمغرب، في المرحلة الاولى من المشروع، الذي يرتكزعلى التكوين النظري، الخبرة المهنية والمرافقة للإدماج المهني، و إنشاء تحالف تحت مسمى “الرياضة من اجل التشغيل”، يجمع بين شركات رائدة في الصناعة الرياضية بالمغرب”.

وتلتزم هذه الشركات بدعم تشغيل الشباب المستهدف من البرنامج بعد حصدها لعشرات التجارب الناجحة.

كما يتمحور هذا المشروع الذي استطاع الخروج للوجود بدعم من مؤسسة “دروسوس” حول برنامج تكويني شامل يهدف إلى دعم التشغيل للشباب العاطل، والغير المتابع لتكوين او تدريب مهني عن طريق الرياضة.

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وجاء في البلاغ ذاته أن ” مؤسسة “دروسوس” تفتخر بإنخراطها في دعم شريكها الجديد “جمعية تيبو المغرب” من اجل إطلاق مشروعها الجديد “مبادرة إنطلاقة” الذي يوفر فرص شغل جديدة للشباب المغربي في مهن الرياضة”.

وبالإضافة للمقاربة المبتكرة التي يعتمدها هذا المشروع في التكوين عبر الرياضة، فإنه يسمح ل200 شاب تقريبا بإستغلال إمكانياتهم من اجل التكوين والعمل المستدام في قطاع الصناعات الرياضية الواعد جدا”.