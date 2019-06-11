وزارة التعليم تتخذ قرارها في موضوع البرلماني المتهم ب”الغش” في الامتحانات والأخير: “أنا مافخباريش هادشي”

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء، قرارها في حق البرلماني نور الذين قشيبل، بمنعه من اجتياز امتحانات الباكالوريا لسنتين متواليتين.

القرار الذي أكدته مصادر من الوزارة لـ”اليوم 24″ اليوم الثلاثاء، جاء بعد ضبط ثلاثة هواتف عند البرلماني، أثناء اجتيازه لامتحانات الأولى باكالوريا، في إحدى ثانويات الرباط، نهاية الأسبوع الماضي.

من جانبه وفي اتصال مع “اليوم 24” اليوم الثلاثاء، نفى قشيبل أي علم له بقرار اللجنة التابعة لوزارة التربية الوطنية في حقه، معتبرا أن الموضوع لا زال في النقاش ولم يتم اتخاذ إجراءات في حقه.

يشار إلى أن قضية قشيبل أثارت جدلا واسعا نهاية الأسبوع الماضي، فيما خرجت لجنة النزاهة في حزب العدالة والتنمية لامتصاص ردود الأفعال بالإعلان عن فتح تحقيق والتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة ثبوت غش النائب المنتمي لصفوف الحزب.