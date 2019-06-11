طنجة.. 30 ألف حبة “اكستازي” داخل سيارة

تمكنت عناصر الدرك الملكي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بطنجة، من حجز 30 ألف حبة إكستازي بمنطقة اكزناية.
وكشفت المعطيات المتوفرة، أن سرية الدرك الملكي توصلت بمعطيات دقيقة تفيذ بوجود كمية كبيرة من المخدرات المهلوسة، في المنطقة، حيث جرى الحجز عليها.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، قد حجزت قبل أيام ، في طنجة، أزيد من 24 ألف من مخدر الاكستازي، وأسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، ومبلغ مالي مهم، في حوزت شاب يبلغ من العمر 32 سنة حيث تم الإحتفاظ به على خلفية البحث التي تجريه النيابة العامة.
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