أنا صامد | هتاري وبشار مراد

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
فرقة "هتاري" الآيسلاندية لموسيقى الروك والبانك والتكنو أحدثت جدلًا واسعًا لدى مشاركتها في حفل يوروفيجن تل أبيب منذ أسابيع، فقد شاركت في الحفل رغم الدعوات الكثيرة لمقاطعته، والتي قادتها بالأساس مؤسسات وشخصيات كويرية مثل مؤسسة القوس وأصوات، ورفعت العلم الفلسطيني في الحفل ما أثار غضب الشارع الإسرائيلي وأحدث جدلًا في الشارع الفلسطيني بين مشيد برفع العلم وبين معارض لحضور الفرقة للحفل من الأساس.
بعد أن غادرت الفرقة أرض فلسطين، تفاجأ الجمهور بإصدارها أغنية مصوّرة مع الفنان الفلسطيني بشار مراد، بعنوان "أنا صامد" وأنها صوّرت الأغنية في جبال أريحا الصحراوية. نرى في الفيديوكليب الفنان بشار مراد بأسمال سوداء، وأعضاء الفرقة يؤدون حركات راقصة على الجبل، ويرفعون العلم الفلسطيني، في مزج بين الفيديوآرت والتصوير الواقعي.
كلمات الأغنية
ماشي حافي
حاسس حالي
عالي، كافي
دافي وعافي
تحملت كتير
ضاعت السنين
أنا صامد مش رح انحني
بعد العذاب
تحملت كتير
ضاعت السنين
أنا صامد مش رح أنحني
أنا بادي ومش رح انتهي
أنا باقي ومش رح اختفي
أنا كافي ومش رح انمحي
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