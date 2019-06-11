شارع الجبل | فرج سليمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

أطلق فرج سليمان ألبومه الجديد، "البيت الثاني"، على عدّة منصّات، ونشره على قناته في موقع "يوتيوب" منذ أيام. يحتوي الألبوم على عشرة أغانٍ كتبها عدة مبدعين، منهم الفلسطينيّ مجد كيّال، كاتب هذه الأغنية بعنوان "شارع الجبل".

وشارك في كتابة أغاني الألبوم عدّة مبدعين فلسطينيين هم مجد كيال وعامر حليحل وبشار مرقص وعدنان العودة، ولحّن الأغنيات وغنّاها فرج سليمان.

أغنية "شارع الجبل" حيفاوية جدًا، وتتطرق إلى تفاصيل حميمة ودقيقة من هامش الحياة في المدينة، وأعطاها فرج سليمان لحنًا مرهفًا ورقيقًا وفيه القليل من الحزن، الذي يلعب بين البيانو والجيتار والدرامز في مزج بين الجاز الحديث والبلوز.

كلمات الأغنية

بجرب أكتب عَ السطر رقصة أفاعي

أعمى ألوان وحابب يلبّق أواعي

لابس طقيّة إخفى، وواقف على لمراي

في ألف غيمة فكرة بتشتّي بسماي

بس العطش بشوي سمك ع جمرة الغنّاي

عَ كل حفّة درج في حيفا؛ تكسّر كَعِب

وبكل حارة ولد بحلم؛ بحلم يربّي كَلِب

والشبح عم بشرب عرق

برقص مع النسمة

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والبرد فارط ضحك

ع نكتة العتمة

والشمس عم بتثلّج، وبتولّع الدفاي

والعطش بشوي سمك ع جمرة الغنّاي.

*

بكل صندوقة خشب في لعبة خربانة

وصورة لدون كيخوتة، راكب ع ذبّانة

وحشّاش زارع ببيته خيبة أمل

وبحّار خايف متخبّي عَ راس الجبل

شبّاك بكرا انكسر، وانحرقت البرداي

والعطش بشوي سمك ع جمرة الغنّاي

طاقم الألبوم