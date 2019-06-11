"جوجل" تعمل على إنتاج هاتف محمول بتكلفة 20 دولار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرح مسؤول رفيع المستوى في عملاق التكنولوجيا "جوجل"، فينتون سيرف، أمس الإثنين، لوكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، أن الشركة تعمل على إطلاق هاتف محمول متصل بالإنترنت، ولا تتعدى تكلفته الـ20 دولار.

وجاء إعلان سيرف ردا على دعوة الأمم المتحدة أمس، في مؤتمر مستقل عُقد في مقرها، بمدينة نيويورك، إلى زيادة التعاون لنشر التكنولوجيا الرقمية للمناطق النائية في العالم.

لكن سيرف قال إن تقليص الفوارق الرقمية بين مناطق العالم المختلفة، ستكون له تكلفة عالية، وأنه يجب خفض تكاليف الهواتف والاتصالات في سبيل إيصال التكنولوجيا الرقمية لجميع أنحاء العالم.

وأوضح أن مشكلة الاتصال بالإنترنت لا توجد فقط في أفريقيا، بل حتى في الولايات المتحدة، التي يواجه 15 بالمئة من سكانها، نفس المشكلة.

Advertisements

ولفت إلى أن هذا الجهاز لن يحتوي على خصائص الأجهزة العادية والتي تبلغ تكلفتها مئات الدولارات، لكنها "تحتوي على ما يكفي لكي تكون ناجعة" مؤكدا أنها ستكون متصلة بالإنترنت.

وحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة مؤخرا، سيتمكن كل فرد بالغ في العالم، من الاتصال بالشبكة الرقمية والتمتع بخدمات إنترنت جيدة بحلول 2030.

ودعا نفس التقرير، إلى الحذر من مشاكل التعدي على الخصوصية، والمحتويات غير المرغوبة، التي تصاحب تطور التكنولوجيا الرقمية.